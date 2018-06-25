Ataser tarih yazdı

Bu tabloya iyi bakın...

17 başkan yüzde 50 barajının üzerine çıkmış.

"En yakını kendisine karşı aday çıkan" Fırat Ataser ise, adeta tarih yazmış...

Sandığa giden her yüz kişiden 83'ünün oyunu almak ne demek?

Sen ne yaptın Fırat başkan...

Tebrik etmemek elde değil...

Keza Ahmet Latif...

Keza Yüksel Çelebi...

Hulusi Manisoy ve Hasan Barbaros...

Hasan Öztaş ve Ahmet Sennaroğlu...

Lefke'yi bataktan çekip çıkaran Aziz Kaya...

Hasan Sadıkoğlu,

Mehmet Harmancı ve İlker Edip...

Ama iki kişi var ki yüzde 50 barajını aşan.

Biri Lapta'da Mustafa Aktuğ...

Çünkü orada da UBP UBP ile yarıştı.

Üç milletvekili, ilçe başkanı da içinde Fuat Namsoy kaybetsin diye çabaladı...

Ve Ali Karavezirler...

Önce mevcut başkanı sandıkta bıraktı, sonra rakibini...

Hem de her yüz kişiden 54'ünün oyunu alarak...

HÜSEYİN EKMEKÇİ