Ataser: Yapılan temizlikten sonra bu cennet adamızı korumalı ve temiz tutmalıyız

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Boğaz Piknik Alanı'nın Dikmen Belediyesi ve Girne Belediyesi tarafından bugün temizlendiğini belirterek, kendilerinin başlattıkları temizlik kampanyasına gerek kalmadığını kaydetti.

Açıklama şu şekilde;

"24/08/2023 tarihinde Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi olarak özellikle yabancı dernekler, bölgemiz dernekleri, kurum kuruluş ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine boğaz piknik alanında oluşan çirkin ve pis görüntünün temizlenmesi için, bizlere gelen talebi değerlendirmek adına arazi sahibi Orman Dairesi ile girdiğimiz iletişimde Orman Dairesinden aldığımız bilgi üzerine arazinin herhangi bir kişi veya belediyeye ait olmadığını, oradaki özel kiracı ile yaşadıkları mahkemelik süreçten dolayı bir belirsizlik olduğunu, sorumluluk alanının şuanda belli olmadığını tarafımıza bildirmesi üzerine gelen talebi değerlendirerek tüm yoğunluğumuza rağmen 1 günlük temizlik kampanyası oluşturduk.

Yapmayı planladığımız temizlik kampanyasında amacımız herhangibir belediyeye, kurum veya kuruluşa zarar vermek değil, aksine ortada olan kötü görüntüyü yok edip hemen hemen tüm adanın kullandığı piknik alanının kötü durumunu yok etmekti.

Bugün Dikmen ve Girne Belediyesinin Boğaz Piknik Alanında başlatmış olduğu temizlik kampanyasından dolayı emeği geçen başta belediye başkanlarımıza ve emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.Yapılan temizlikten sonra bu cennet adamızı korumalı ve temiz tutmalıyız.

Önemli olan kimin yaptığı değil işin yapılmasıdır. Esas olan halka hizmettir.

(NOT: Yarınki temizlik kampanyamızın yapılmasına gerek kalınmamıştır)"