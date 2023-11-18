Ataser’den bölge halkına uyarı

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, bu akşam yaşanacak olumsuz hava koşulları nedeniyle uyarı yaparak belediye ekiplerinin onkol çalışacağını duyurdu ve iletişim numaralarını paylaştı.

Bu akşam 20 .00 dan sonra ciddi bir rüzgar ve yağmurun geleceği bilgimize getirildi .LAÇ belediyesi sınırları içerisinde oluşacak herhangi bir olumsuz durumda ekiplerimiz onkol olarak çalışacaktır . Tüm gece boyunca bizlere ulaşabilirsiniz .

# BŞK FIRAT ATASER 05338542387 -05428542387 #

HİMMET KADIOĞLU :05488291819 -05488291851

#ERHAN GÜNHANLAR :05488705574 -05488705584

#KAMİL TARANCI :05428800765

#MURAT ARSLAN :05488291815