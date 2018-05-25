Ataser’e Nurel şoku

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin daha önce kamuoyuna duyurduğu Redif Nurel, dün akşam adaylığını resmen açıkladı.

Uzun süre mevcut başkana destek vereceği konuşulan Nurel, bir araya geldiği destekçileri ile birlikte bağımsız adaylığını açıkladı.

Mevcut başkan Fırat Ataser’in ise kulüp başkanlığı döneminde ciddi destek verdiği Nurel’in aday olmasını beklemediği, ciddi bir şaşkınlık yaşadığı öğrenildi. Alsancak’ta seçimler iki genç Başkan adayı arasında geçecek.

Redif Nurel sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben Redif Nurel olarak bu akşamki ve geçtiğimiz son 2 günkü haberlerin ve yasananların ardından mevcut Alsancak Belediye Baskanına olan tepkilere ve bana güvenen beni aday göstermek icin yapılan büyük desteğe daha fazla sessiz kalmamak adına sonuna kadar Alsancak icin Belediye Baskanlıgına Adayım"