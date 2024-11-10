Atatürk Alayköy’de düzenlenen törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86’ncı ölüm yıl dönümünde Alayköy’de düzenlenen törenle anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alayköy Şehitler Caddesi’ndeki Atatürk Büstünde yer alan törene Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, bölge okulları ve askeri erkan katıldı.

Anma töreninde, saygı duruşunda bulunularak, büste çelenk konuldu.

Amcaoğlu burada yaptığı konuşmada, “Atamızı bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk’ün bizlere çizdiği yolda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Fikirleri ve inkılapları ışığında, onun gösterdiği yolda yaşamayı sürdüreceğiz” dedi.