Atatürk anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Kırış Şampiyonası yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin, başkanlığında Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy ve Süheyla Bölükbaşı’ndan oluşan hakem heyeti yönettiler.

Bayanlar Kırış Sonuçları

1.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen 2. Ela Yağızsoy 3. Utku Kavin Yeleğen

2.Kategori: 1. Elif Yılmaz 2. Hira Çetinkaya 3. Aybike Kardibayeva

3.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Zeynep Kürekçi 3. Anelia Belen

4.Katagori: 1. Hira Kürekçi 2. Zeliha Arpacıoğlu 3. Zehra Bilge Bayram

5.Kategori: 1. Mehak Kamran 2. Sophıe Akınyı 3. Şevin Berfin Güngör

Erkekler Kırış Sonuçları

1.Kategori: 1. İbrahim Tutaman 2. Yiğit Ali 3. Yusuf Tuğra

2.Kategori: 1. Şiyar Ayaz Güngör 2. Demir Alp Aslan 3. Mustafa Musaliev

3.Kategori: 1. Karan Akın Arkın 2. Baran İlhan Dinçkuyucu 3. Yağız Sarıkurt

4.Kategori: 1. Mustafa Hüseyin 2. Yağız Akın Arkın 3. Şakir Atınç Yağızsoy

5.Kategori: 1. Sam Norouzi 2. Muhammet Mustafa 3. Barın Bulut

6.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Bekir Sov