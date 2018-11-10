Atatürk, Anıtkabir’de düzenlenen törenle anıldı

Anıtkabir’deki tören, saat 08.45’te devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı.

Atatürk’ün 80 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen, dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz.

Cumhuriyetimizin 95. seneidevriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı, milletimizin en son gurur abidesi olarak tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun.”

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.