Atatürk bir Poliglot idi

Bir zamanlar bir okulda düzenlenen Atatürk ve Gençlik konulu bir panele davet edilmiştim. Başka gazeteci ve akademisyen dostlarla konuşmacı olacak, gençlerin Mustafa Kemal Atatürk’ten neyi almaları gerektiğini anlatacaktık.

Konu başlığı oydu.

‘Sizce Atatürk gençlere nasıl bir mesaj verdi’ ya da ‘Atatürk’ün nesini örnek almaları lazım’ gibi bir konu başlığıydı. Tam da hatırlamıyorum.

Dönem de tam ‘laiklik elden gidiyor’ hezeyanı dönemi.

Konuşmacıların neredeyse tümü, konuşmalarını laiklik üzerine bina etmiş, din ile devlet işlerinin birbiri içine karıştığı, Erdoğan ve Ak Parti’nin Türkiye nasıl kötü yönettiği üzerine konuşmalar yapmışlardı.

Heyecanlı gençlik ise avuçlarını patlatırcasına her konuşmacıyı alkışlamış, utanmasalar, ‘çıktık açık alınla... diye başlayacaklar ve kalabalık bir izleyici topluluğu oluşturmuş paneli orada bitireceklerdi.

Hem de sıra bana gelmeden.

Evet Atatürk’ün Türkiye’ye önemli miraslarından birisi laikliktir. Bunu kimse inkar edemez. Etmemeli ve ona uygun davranmalı. Buna itirazım olmadığı gibi esneme payım da yok. Din ile devlet işleri birbirinden ayrı tutulması gerektiği gibi din ve vicdan hürriyeti de en genişinden tesis edilip korunmalı diyorum. Ancak Atatürk’ün gençlerin örnek alması gereken başka nasıl bir mirası var? Sorusuna yanıt vermem istenmişti. Ben de başka bir mirasa dikkat çekmek istedim.

Bir yerde okumuştum Atatürk’ün kişisel eşyaları içerisinde, Fransızca felsefe kitapları bulunurmuş. Onları elinden düşürmez, felsefeyi orijinal dilinden okumayı severmiş.

Hüseyin Aykut Hocamız bana Türkçe felsefe anlattığında, bırakın anlamayı, ucunu dahi yakalayamadığımı itiraf ettiğimi bilirim. Atatürk bunları Fransızca okumayı tercih ettiğini anlattım heyecanlı gençlere.

Atatürk Filmi’ni izlediğimi ve herksin mutlaka izlemesi gerektiğini söylemiştim ya. O filmde de Atatürk’ün Sofya Büyükelçiliğinde görev yaptığını ve Bulgarca konuştuğunu gördük. Daha önce Bulgarcaya hakim olduğunu okumuştum.Onu da anlattım çocuklara. Yine filmde Selanik’te görev isterken o dillere hakim olmasının ona avantaj sağlayacağını belirtmişti. Teyit oldu.

Fransızca ve Bulgarca. İngilizce haliyle var. Üstüne elbette doğduğu topraklarla gelen Yunanca.

Trablusgarp’ta epey kaldığı ve bir Osmanlı çocuğu olduğu için Farsça ve Arapçaya hakim olmasının kaçınılmaz olduğunu birçok yerde okuduğum için onu da gençlere de anlatmıştım. Daha da gözleri açıldı. Ne yazık ki aralarında kendi ana dillerini bile doğru düzgün kullanmayı önemsemeyenler olduğunu görüp üzüldüğümü hatırlıyorum.

Aslında Atatürk’ün verdiği mesaj ‘Okuyun, öğrenin, ve bilin ve bunu yapabilmek için birden fazla lisan öğrenmeniz gerekiyorsa da bunu yapın’dı aslında. Panelde çok fazla popüler olan Laiklik meselesi içerisinde çocuklara bunu anlatmaya çalıştığım naçizane.

Çok sonra izlediğim filmde bilmediğim bir lisana daha hakim olduğunu gördüm. Not tutucu olarak davet edildiği Alman Generalin yönettiği bir tatbikatta su gibi Almanca konuştuğunu görünce biraz şaşırdım. Biraz baktım o da doğruymuş. Mustafa Kemal Atatürk askeri bir deha, uslanmaz bir devrimci, büyük bir yurtsever olmanın yanı sıra bilgiyi kaynağından öğrenebilmek, iletişim kanallarını çok fazla tahribata uğramadan aracı ve çevirmenlerle değil doğrudan kurmak için Türkçe dahil 8 dile hakim olması onun liderliğinin, ulu önder oluşunun ve ona sarsılmaz bağlılığımızın tesadüf olmadığını gösteren birçok unsurun sadece biridir.

Şimdi literatürde ana dilinin haricinde bir dil daha bilene İngilizce ‘de ‘Bilingual’ denir. Üç dil bilene ‘Triligual’. Dört veya beş dil bilene ‘Multilingual’ denir. Ancak 6 ya da daha fazla dil bilene ‘Poliglot’ denir.

Atatürk de ‘Poliglot’ idi.

Ruhu şad olsun.

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