Atatürk, DAÜ'de düzenlenen törenle anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. ölüm yılı vesilesiyle tören düzenlendi.

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve Atatürkçü Düşünce Kulübü organizasyonu ile dün saat 08.45’te DAÜ Atatürk (CL) Meydanı’nda yer alan törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Törende, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından DAÜ Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından, DAÜ ADK Başkanı Yağmur Gözder konuşma yaptı.

DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya konuşmasında ATAUM adına 10 Kasım bildirisini okuyarak, 10 Kasımların sadece matem günü olmadığını, Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, Türk milletine kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlamak için son derece önemli bir gün olduğunu aktardı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden 86 yıl geçti. Ancak o düşünceleri, ilkeleri, devrimleri, dünya görüşü ile bizlerle birlikte yaşamaya devam etmekte ve bizden sonraki nesillerde de ilelebet yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Tören, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atakan Sarı tarafından Atatürk’ün sevdiği eserlerin piyanoda çalınmasıyla sona erdi.