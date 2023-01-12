Atatürk, Dr. Küçük ve Denktaş’ın büstleri törenle açıldı

Cumhuriyet Meclisi bahçesinde yer alan ve yapımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkıları ile tamamlanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün büstleri bugün düzenlenen törenle açıldı.Törene devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri, üst düzey yetkililer, askeri ve sivil erkan katıldı.

Tören öncesinde BRT’ye konuşan Serdar Denktaş, bir süre önce hediye edilen Rauf Raif Denktaş büstü ile birlikte 3 büst için aynı anda açılış töreni düzenlenmesinin kenidleri için anlamlı olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da BRT’ye duygularını dile getirdi. Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türkler’in köklerine önem verdiğini, geçmişine sahip çıkmayan toplumların geleceğe umutla bakamayacağını ifade etti.

Açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Ardından İstiklal Marşı eşliğine bayraklar göndere çekildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı siyasi partiler mesaj gönderdi.

Törende daha sonra Lefkoşa Türk Lisesi öğrencilerinin üç lider için şiirler okuması ile devam etti.

İlk olarak Mert Kazık “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” şiirini okudu.

Ardından “Emire Arseven ve Tılsım Kabaali “Liderimiz Doktor Fazıl Küçük” şiirini sundular.

Törende son şiir olan” Benim İki Bayrağım Var” şiirini Batuhan Serbülent Eker okudu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre açılış törendeki konuşmasında milli bir devlet olan KKTC’nin bugünlere gelene kadar çok zor süreçlerden geçildiğini anlattı.

Bugünlere gelinmesinde Doktor Fazıl Küçük ’ün çok önemli bir görevi yerine getirdiğini anımsatan Töre, Rauf Raif Denktaş’ın da Dr Küçük ile birlikte Kıbrıs’ı milli bir dava olarak benimsediklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk’ünün canı cana kanı kana katarak bugünlere gelindiğini ve şehitlerin unutulması halinde eski günlere geri dönüleceğini vurgulayan Töre, Kıbrıs Türklerinin tek güvencesinin anavatan Türkiye ve kahraman Türk ordusu olduğunu yineledi.

“Ne Avrupa’ya ve ne de Birleşmiş Milletler’e güvenebiliriz” diye konuşan Töre, Kıbrıs Türklerinin güvencesi olan ve 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Barış Harekatı ile Kıbrıs’a gelen Türk ordusunun adadan gitmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun izinden yürüyen Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın izinden gidileceğine ant içerek sözlerine başladı.

Feyzioğlu bugün bağımsız ve egemen ve milli bir devlet olan KKTC’nin demokrasinin en önemli kurumu olan Cumhuriyet Meclisi önünde üç liderin büstünün açılış töreninde bulunmanın önemli bir onur olduğunu ifade etti.

TC ve KKTC’nin ilelebet ve ele ele payidar kalacağını ifade eden Feyzioğlu “Mehmetçiğe, Mücahide ve TMT ruhuna selam olsun” diyerek sözlerine son verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile bu yıl bitmeden Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığının yeni yerleşkesinin tamamlanacağını söyledi.

Tatar, Metehan bölgesindeki yerleşkenin ve 400 dönümlük mili parkın bitmesi ile bu büstlerin oraya taşınacağını kaydetti.

Tatar, Atatürk’ün talimatları ardından Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş’ın ve Kıbrıs Türk halkının mücadeleleri ile bugünlere gelindiğini ve artık KKTC’nin tanınma zamanı geldiğini belirtti.

KKTC’nin kendi adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye sıfatı ile katılmasının tanınmanın ilk adımlardan biri olduğunu belirten Tara, Türkiye ve Türki devletlere semalarını iletti.

Demokrasinin en yüce değerinin yüce meclis, bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik olduğuna işaret eden Tatar, ödenen bedeller, şehitler hepsinin Türklük dünyası ile birleştiğinde çok önemli milli bir değer oluşturduğunu söyledi.

Tatar, Egemenlik, devlet ve bağımsızlıktan asla ödün verilemeyeceğine vurgu yaptı.

Tören sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Sinevizyon gösteriminin ardından Önder Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr.Küçük’ün büstlerinin açılışı gerçekleştirildi.

BRT

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12/01/2023 13:41