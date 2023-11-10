Atatürk Gazimağusa’da da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85’inci yıl dönümünde Gazimağusa’da da düzenlenen törenle anıldı.

Zafer Anıtı önündeki tören, Ata’nın hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşu ile başladı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar önce göndere çekildi, sonra yarıya indirildi.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla devam eden tören, Gazimağusa Namık Kemal Lisesi öğretmenlerinden Sultan İnançoğlu’nun konuşması, aynı okuldan Narin Serçe’nin okuduğu şiir ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından Piyade Üsteğmen Avşar Yücel’in konuşması ile tamamlandı.

Sultan inançoğlu, Atatürk’ün adını, yaptıklarını, başardıklarını daha küçük çocukken ailesinden öğrendiğini, belki de Atatürk’ü bu sebeplerden annesini sever gibi koşulsuz, çıkarsız ve hesapsız sevdiğini ifade etti.

Atatürk’ün, çocukluk kahramanı olduğunu vurgulayan İnançoğlu , Atatürk’ün insanlığın ne demek olduğunu insanlığa öğreten bir kahraman olduğunun altını çizdi.

“Sözcüğün her anlamıyla bir kahramandı. Benim kahramanım sensin, bana Türk kelimesini gururla söyleten adamdın sen” diyen İnançoğlu, “Sen Ağrı Dağı gibiydin Ata’m, ya da bir bulut gibiydin. Senin gibi olmayı kıskanmak, senin başarılarını kıskanmak gökyüzünü kıskanmak gibi bir şey” diye devam etti.

İnaçoğlu, “Biz de sana hayran olduk Ata’m. Hem de en safından, en temizinden... Ölümünün üzerinden 85 yıl geçti ama biz senin yerine kimseleri koyamadık Ata’m” şeklinde konuştu.

İnançoğlu, “Tarih geçmiş değil yarındır, bu ışığı yarına taşıyacaklara selam olsun. Ne Mutlu Atatürk’üm diyene, Ne Mutlu Ata’m izindeyiz” diyene ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

KTBK Komutanlığı mensuplarından Piyade Üsteğmen Avşar Yücel de konuşmasında, Atatürk’ü 85’inci vefat yıl dönümünde büyük bir özlem, minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Yücel, Atatürk’ün eşsiz bir lider, efsanevi bir komutan, büyük siyaset adamı, kudretli bir inkılapçı olduğunu belirterek, bu vasıflarıyla da insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğunu kaydetti.

Yücel, Atatürk’ün en zor şartlar altında dahi Türk milletine güvenmek gerektiğini ispatlamış milli bir kahraman olduğunu ifade etti.

Yücel, 1881’in Atatürk’ün doğum tarihi olduğunu, ancak asla 1938’in ölüm tarihi olamayacağını, bu iki tarih arasındaki hayatının ise bir destan olduğunu söyledi.

Yücel, TSK mensupları olarak kurduğu cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacaklarını kaydetti.