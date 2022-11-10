Atatürk Gazimağusa’da da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde Gazimağusa’da da düzenlenen törenle anıldı.

Gazimağusa Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayan törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu.

Ata’nın hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Bayraklar önce göndere çekildi, ardından yarıya indirildi.

Törende konuşan Çanakkale Ortaokulu öğretmenlerinden Berna Tosunoğlu, Atatürk’ün, fani bedeni göç etmiş olsa da, Türk milletinin kalbinde ölümsüz olduğunu kaydetti.

Tosunoğlu, Türk milletine düşen görevin cumhuriyeti korumak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni aydınlık yarınlara taşımak olduğunu söyledi.

Atatürk’ün Türk milletine sonsuz aşkla bağlandığını, her türlü zorluğa göğüs gererek, kendini milletine adadığını belirten Tosunoğlu, “Hakkında binlerce kitap yazılsa Atatürk’ün muazzam yönlerini yine de anlatamaz” dedi.

Tosunoğlu, Atatürk’ün bir insan olarak geldiğini, bir destan olarak ebediyete gittiğini ifade etti.

Hiç kimsenin Atatürk kadar milletinin kalbine yakın olamadığını vurgulayan Tosunoğlu, “Bize bıraktığı ışık, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek” dedi.

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10/11/2022 10:44