Atatürk, Gönyeli'de Anıldı

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli Belediyesi Meclis Üyeleri, Gönyeli Muhtarı Ömer Menderes, Yenikent Muhtarı Salahi Karpuzcu, Kanlıköy Muhtarı Gülen Kanlı, Gönyeli İlkokulu Müdürü Rağıp Öztüccar ve Gönyeli Fazıl Plümer Okul öncesi Eğitim Merkezi Müdürü Canan Gürkan’nın yanı sıra kurum kuruluşlar, siyasi parti temsilcileri ve Gönyeli Belediyesi çalışanları da anma töreninde hazır bulundu.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninde başkan, muhtarlar ve personelin yanı sıra kurum ve kuruluşlar da anıta çelenkler koydu.

Tören, sirenlerin çalması, saygı duruşu, bayrakların yarıya indirilmesi ve Gönyeli Fazıl Plümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencilerinin şiirleri ile son buldu.