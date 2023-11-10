Atatürk Güzelyurt’ta anıldı

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10/11/2023

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Atatürk Güzelyurt’ta anıldı


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. ölüm yıldönümü nedeniyle Güzelyurt’taki tören, Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar önce göndere çekilerek, daha sonra yarıya indirildi.

Tören, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Öğrencisi Üstün Can Elmas’ın “Atatürk’ten Son Mektup” adlı şiiri okumasıyla devam etti. Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğretmenlerinden Aysun Candan Özada tarafından yapıldı. Özada, Mustafa Kemal’in hayatının başarılarla dolu olduğunu anlattı.

Özada, Kıbrıs Türklerinin de Atatürk’ün 57 yıllık hayatını, ilke ve devrimlerini yakından takip edip, gönülden bağlı olduğunu belirterek, Atatürk’ün ışığının herkese rehber olmaya devam edeceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından tören sona erdi.

10/11/2023 13:04
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TAGS: haber, kıbrıs
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