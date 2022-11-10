Atatürk, Güzelyurt’ta da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84’üncü yıl dönümünde Güzelyurt’ta da anıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bugün Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine katıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi.

Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencisi Burhan Sonışık, “Bir Tutkudur Mustafa Kemal” adlı şiiri okurken, Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Şengül Akçebel Şahin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Atatürk’ün Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları gibi sayısız zaferler kazandığını belirten Şahin, Atatürk’ün mücadele ve başarılarının tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi. Atatürk’ün yaptığı devrimleri anlatan Şahin, Atatürk’ü anlamak ve anlatmanın önemine işaret etti.

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10/11/2022 14:59