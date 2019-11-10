Atatürk, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde düzenlenen törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yılında, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde anma töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen ilk etkinlik, okul müdürünün Atatürk büstüne çelenk takdimi ile başladı. Sınıf öğretmenleri ile öğrenciler, Atatürk’e saygı, sevgi ve bağlılıklarını ifade eden çiçek sundular. Sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşu gerçekleştirildi ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyük Önder Atatürk’ün biyografisinin okunmasıyla devam eden etkinlikte öğrenciler tarafından 10 Kasım ile ilgili şiirler ve bazı dünya liderlerinin taziye mesajları okundu.

Tören kapsamında Selanik Türküsü eşliğinde Atatürk ile ilgili slayt gösterisi izlendi, okul korosu Atatürk ile ilgili şarkılar söyledi.

Törende ayrıca Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okundu. Anma töreni, edebiyat öğretmenleri ile müzik öğretmeni önderliğinde okul korosunun İzmir Marşı’nı seslendirmesiyle sona erdi.

10/11/2019 20:10