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Atatürk için AKM’de anma programı düzenlendi

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10/11/2019

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Atatürk için AKM’de anma programı düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81’inci yılında Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması ile başladı.

Saat 09’u 5 geçe ise saygı duruşunda bulunuldu.Daha sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, yarıya indirildi.

Törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk Anıt Özel defterini imzaladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için daha sonra Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma programı düzenlendi.

10/11/2019 13:01
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TAGS: Atatürk için AKM’de anma programı düzenlendi, haber, kıbrıs,
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