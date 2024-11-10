Atatürk, ilçelerde de törenlerle anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86’ncı ölüm yıl dönümünde başkent Lefkoşa yanında ilçelerde düzenlenen törenlerle de anıldı.

Gazimağusa

Gazimağusa Zafer Anıtı önündeki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Canbulat- Özgürlük Ortaokulu öğretmenlerinden Abdullah İş, Ulu Önder Atatürk’ün dünyada çok büyük yankılar uyandırdığını belirtti.

Atatürk’ün, Türk milletine çağ atlattığını kaydeden İş, Atatürk’ün ilkelerinin yaşatılacağına vurgu yaptı.

Canbulat- Özgürlük Ortaokulu öğrencilerinden Sultan Gümüş de törende “Atatürk’ten Son Mektup “ adlı şiiri okudu.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Tahir Kacar ise gün dolayısıyla yaptığı konuşmada, Ulu önder Atatürk’ün milli mücadelede, milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçı olduğunu vurguladı.

Kacar, Ulu Önder Atatürk’ün insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğunu söyledi.

Girne

Girne’deki Atatürk’ü anma töreni Atatürk Anıtı önünde yer aldı. Doğa Koleji öğrencisi Azra Sayıalioğlu, okuduğu “Mustafa Kemaller Tükenmez” adlı şiiri ile Atayı andı. Törene katılan minik öğrenciler de, Atatürk Anıtına çiçek bırakarak, Ulu Önder’i andı.

İskele

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İskele’de de törenle anıldı.

İskele Ecevit Meydanı’nda yer alan törende ilk konuşmayı yapan İskele Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinden Nursel Aktürk, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını milletine adayan eşsiz bir lider olduğunu vurguladı.

Tören, bölge okul öğrencilerinin günün anlam ve önemine ilişkin okuduğu şiirler ve özdeyişler ile devam etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından Hava Savunma Üsteğmen Oğuzhan Cömert de konuşmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca güçlü bir devlet yaratmak için verdiği mücadeleleri anlattı.

Lefke

Atatürk’ün 86’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle Lefke’deki tören Atatürk Anıtı’nda yer aldı.

Törende konuşan Doğancı İlkokulu Öğretmeni Ayşe Ceren Dizgin, Atatürk’ün Türk ulusunun yetiştirdiği, başka milletlere de ilham kaynağı olan büyük bir devlet adamı ve lider olduğunu kaydetti.

Atatürk’ün yaptıklarının tüm dünya devletlerine örnek olduğunu kaydeden Dizgin, yeni nesiller tarafından iyi anlaşılmasının önemli olduğunu söyledi.

Törende okunan şiirlerde Ulu Önder Atatürk anıldı.