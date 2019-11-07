Atatürk Kompozisyon Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışma; “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeterlidir” konusu üzerine düzenlendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, kompozisyon yazmanın zor olduğunu ve birikim gerektirdiğini belirtti, yarışmaya katılan öğrencilere birikimlerini yansıttıkları için teşekkür etti.

Laik bir cumhuriyet yaratarak, çağdaş dünya ile bütünleşmemizi sağlayan Atatürk’ün fikirlerini dünyaya yaymak için düşüncelerini kaleme alan öğrencilerin eserlerinin kalıcılaştırılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Telsim ile birlikte çalışarak bu eserleri bir kitapta toplayacaklarını sözlerine ekledi.

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ise Bakanlıkla birlikte Atatürk Kompozisyon Yarışması’nın 10’cusunu düzenlemekten gurur duyduklarını ifade etti.

Atatürk Kompozisyon Yarışması’nda 108 eser arasından, ortaokullarda, “Anlamak: Ne Yıllar Ne Mesafeler Engeldir ” adlı eseriyle Türk Maarif Koleji’nden Süleyman Eren Çelebi birinci, “Mirasımızı Yaşatalım” adlı eseriyle Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nden Ahmet Levent Takır ikinci, “Türk Toplumunun Remzi” adlı eseriyle Türk Maarif Koleji’nden Nermin Gökyay üçüncü oldu.

Liselerde ise “Eşsiz Lidere Sonsuz Sevda” adlı eseriyle Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Fatma Şimal Özanalp birinci, “Sana Söz Veriyoruz Ata’m” adlı eseriyle Yakın Doğu Koleji’nden Ahmet Bensel ikinci, “O Hep Bizimle” adlı eseriyle English School of Kyrenia’dan Şafak Dila Palabıyık üçüncü oldu.

07/11/2019 19:42