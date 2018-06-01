“Atatürk” konulu söyleşi düzenleniyor. KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği’nin organizasyonuyla yarın düzenlenecek söyleşiye konuşmacı olarak , Türkiye’den Tiyatro Sanatçısı Müjdat Gezen ve Atatürk kitapları yazarı Hakan Hüseyin Çitim katılacak. Atatürkçü Yaşam Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Merit Royal Premium Otel’de yer alacak söyleşi, saat 16.30’da başlayacak.