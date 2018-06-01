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 “Atatürk” konulu söyleşi düzenleniyor

TC Atatürkçü Yaşam Derneği’nin organizasyonuyla yarın "Atatürk" konulu şöyleşi düzenleniyor

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01/06/2018

 “Atatürk” konulu söyleşi düzenleniyor
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“Atatürk” konulu söyleşi düzenleniyor. KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği’nin organizasyonuyla yarın düzenlenecek söyleşiye konuşmacı olarak , Türkiye’den Tiyatro Sanatçısı   Müjdat  Gezen  ve  Atatürk    kitapları   yazarı  Hakan Hüseyin Çitim katılacak. Atatürkçü Yaşam Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Girne  Merit  Royal  Premium   Otel’de  yer alacak söyleşi, saat 16.30’da   başlayacak.

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TAGS: Atatürk konulu söyleşi, TC Atatürkçü Yaşam Derneği, haber kıbrıs
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