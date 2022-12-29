Atatürk Koşularının İskele etabı yapıldı

Geleneksel Atatürk koşularının İskele etabı 27 Aralık Salı günü yapıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Karpaz bölgesinden okulların katıldığı koşular, farklı noktalardan başlayıp, İskele Ecevit Meydanı’nda son buldu.

Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Şubesi, okul müdürleri ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu koşular, 6 kategoriden oluştu. Koşuların finalinde katılım belgesi ve madalya takdimi yapıldı.

Dereceye giren öğrenciler şöyle;

“800 M/ Minik Kızlar: 1. Sezgin Şeren- 2.Aylin Dağ- 3.Mira Sönmez

1000 M/ Minik Erkekler: 1. Mehmet Yiğen- 2.Hasan Mirka- 3. Kerem Aydemir

1500 M/ Yıldız Kızlar: 1.Ada Kafa - 2. Hatice Tilki- 3. Nisanur Aslan

2000 M/ Yıldız Erkekler: 1.Rasim Çalış 2. Mustafa Beyaz 3. Eren Değirmenci

2000 M/ Genç Kızlar: 1.Hatice Kübra Gezer 2. Simge Ağcabay 3. Mine Akdeniz

3000 M/ Genç Erkekler: 1. Osman Karşılı- 2. Ahmet Kuran- 3. Çağın Görkan”

Okullar sıralaması ise şu şekilde:

“800 M / Minik Kızlar: 1. Dipkarpaz İlkokulu- 2. Şehit İlker Karter İlkokulu - 3. Mehmetçik İlkokulu

1000 M/ Minik Erkekler: 1. Mehmetçik İlkokulu - 2. Dipkarpaz İlkokulu- 3.Şht. İlker Karter İlkokulu

1500 M/Yıldız Kızlar: 1. Polatpaşa Lisesi -2. İskele Evkaf TMK - 3. Bekirpaşa Lisesi

2000 M/ Yıldız Erkekler: 1. Mehmetçik Ortaokulu- 2. Polatpaşa Lisesi - 3. Bekirpaşa Lisesi

2000 M/ Genç Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi. -2. Erenköy Lisesi 3. İskele Evkaf TMK

3000 M/ Genç Erkekler: 1. İskele Evkaf TMK 2. Bekirpaşa Lisesi- 3. Polatpaşa Lisesi”

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29/12/2022 14:41