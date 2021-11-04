Atatürk Kupası 6 - 13 Kasım’da

KKTC. Atıcılık Federasyonu, üye Kulüplerinden olan Atıcılık İhtisas Birliğinin sponsorluğunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma faaliyetleri çerçevesinde, 10 Kasım Atıcılık İhtisas Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Atış Müsabakalarını düzenleyecektir. Müsabakalar Taşkent Yivli Silahlar Poligonunda, 06 ve 13 Kasım 2021 Tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Atışlar sabah saat 09:00’da başlayıp gün boyu devam edecektir. Müsabaka atışlarında .22 kalibre küçük çap ateşli tüfekler kullanılacaktır. Müsabakalar, atış düzenleri içerisinde genç atıcı sporculara bilinçli ve emniyetli silah kullanma eğitimi de verileceğinden önem taşımaktadır. Atıcı sporcular yakın, orta ve uzak mesafelere yerleştirilen kağıt ve metal hedeflere Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonunun (WRABF) teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeninde atışlar yapacaklar.

Bu habere tepkiniz:



04/11/2021 09:14