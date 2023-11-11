Atatürk LAÜ’de saygı ve özlemle anıldı   

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. LAÜ yerleşkesindeki Atatürk Büstü önünde 09:05’te düzenlenen anma programına üniversite yönetimi, öğretim üyeleri, idari personeli ve öğrenciler katıldı.

LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile başlayan anma programında Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen tarafından Atatürk Büstü’ne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması yer aldı.

Anma programının ardından LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen etkinlikte LAÜ Türkçe Kulübü Başkanı Engincan Kaya’nın konuşması ile başlayan programda LAÜ Türkçe Kulübü üyeleri de Atatürk’ten özlü sözler ve şiir dinletisi yaparak, Atatürk’ü saygı ve özlemle andılar.