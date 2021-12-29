Atatürk Meslek Lisesi öğrencileri'nden anlamlı davranış

Lefkoşa Türk Belediyesi yönetimindeki Lefkoşa Hayvan Barınağı’na Atatürk Meslek Lisesi öğrencileri mama katkısında bulundu.

Mamalar AML Okul Müdürü Aktan Erdoğa, müdür muavini Türkan Güneş Osman, edebiyat öğretmeni Zelda Kırış, okul konseyi öğrencileri Enise Sevdalı, Havin Demir, Melisa Albarghouthi ve Seral Karasalih tarafından Lefkoşa Hayvan Barınağı’na teslim edildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, öğrencilerin göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür ederken “Sevimli dostlarımız şehirdeki yaşamın doğal bir parçası olarak bizlerle birlikte yaşarken, belediye-sivil toplum- veterinerler ve gönüllüler hem sokaktaki hem de barınaktaki can dostlarımız için ortak hareket ediyor. Her yıl yaklaşık 800 sokak hayvanına yardımcı olan LTB Sevimli Dostlar ekibi, önce geçici bir güvenli ortam sağlıyor, ardından da kalıcı bir yuva kazandırıyor. Barınaktaki dostlarımızın sahiplenilmesi, sokak hayvanlarının kontrolsüz nüfusunu kontrol altına almayı, daha az maliyetle, bir cana güvenli yaşam ve bir yuva sağlar.” dedi.

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29/12/2021 18:26