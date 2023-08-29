Atatürk Öğretmen Akademisi ile Basketbol Federasyonu protokol imzalayacak

Basketbol Federasyonu ile Atatürk Öğretmen Akademisi basketbol sporunun ileriye taşınmasını ivmeleyecek önemli bir konuda prensip anlaşmasına vardı. AÖA’da eğitim gören öğrencilere yönelik takım sporları seçmeli özel alan basketbol dersi verilmesi konusunda akademinin daveti ile Basketbol Federasyonu ile bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında iki taraf prensipte anlaşmaya vardı.

Kısa süre içerisinde protokol imzalanacak

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Müdürü Murat Aktuğ, İlköğretim Daire Müdürü Hakkı Başarı, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burgul ve Akademi Başkanı Güner Konetralı ile görüşen Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, yararlı bir görüşme gerçekleştirildiğini ifade ederek, prensipte anlaşılan konuların kısa süre içerisinde detayları ile protokol haline getirileceğini ve imzalanmasının ardından projenin hayata geçeceğini söyledi.