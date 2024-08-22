Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı cumartesi günü yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) 2024-25 Eğitim ve Öğretim Yılı yazılı giriş sınavı cumartesi günü yapılacak.

AÖA’dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Öğretmen Akademisi ile Esin Leman Lisesi’nde yer alacak sınav, saat 10.00’da başlayacak.

Yazılı giriş sınavı ile sınıf öğretmenliği programına 50 öğrenci alınacak olup, uluslararası sınavlarla programa 20 öğrenci kabul edilecek.