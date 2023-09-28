Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesi feshediliyor

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizliklerin gözlendiği belirtilerek, "Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül tarihi itibarıyla feshine karar verilmiştir." denildi.

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