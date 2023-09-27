Atatürk Olimpiyat'ın zemini gündem oldu

Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasındaki maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.

Mücadele oynandığı sırada çimlerin yeşile boyanması üzerine boyanın oyuncuların formalarına ve üzerlerine geçtiği görüldü. Bu durum sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

beIN Sports'un haberine göre; Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yanan çimler, makyajlama çalışması nedeniyle gıda boyasıyla yeşile boyandı.

Galatasaray da İngilizce hesabından durumu tiye alan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda; "Küçük bir not: Bugün yeşil forma giymiyoruz." denildi.