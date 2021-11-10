Atatürk, ölümünün 83’üncü yıldönümünde KKTC'de de anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yıldönümünde KKTC'de de törenlerle anılıyor

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, gönderdeki bayraklar yarıya indirildi

Atatürk için başkent Lefkoşa yanında diğer tüm ilçelerde anma törenleri düzenlendi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83’üncü yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Atatürk’ü anma programı düzenlendi

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10/11/2021 11:05