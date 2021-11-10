Atatürk, ölümünün 83’üncü yıldönümünde KKTC'de de anılıyor
10/11/2021
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yıldönümünde KKTC'de de törenlerle anılıyor
Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, gönderdeki bayraklar yarıya indirildi
Atatürk için başkent Lefkoşa yanında diğer tüm ilçelerde anma törenleri düzenlendi
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83’üncü yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Atatürk’ü anma programı düzenlendi