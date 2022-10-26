Atatürk spor kompleksi garajı

Lefkoşa’nın göbeğinde yer alan Atatürk Spor kompleksi son dönemde tel tel dökülüyor.

İçerisindeki spor tesislerindeki dökülmeler yanında çevre açısından da tam bir çirkinlik yaşanıyor.

Biriken çöpler, sağa sola atılan kullanılmış eşyalar ve fareler ile yangına davetiye çıkaran kurumuş otlardan sonra bu kez Atatürk Stadyumunun park yeri kullanılmayan otobüslerin atıldığı yer oldu.

Üzerlerinde plakaları olmayan, kapıları açık durumda bulunan ve öğrenci taşımada kullanılan renklerdeki otobüslerin sayısı 4’e yükseldi.

Önlem alınmazsa bu sayının artması bekleniyor.

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26/10/2022 18:33