Atatürk Stadyumu Trafik Işıkları, meydana gelen arıza nedeniyle devre dışı kaldı

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Stadyumu Trafik Işıkları, meydana gelen arıza nedeniyle devre dışı kaldığı duyuruldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan Arıza giderilinceye kadar kavşak üzerindeki sağa ve sola dönüşler yol ve trafik güvenliği açısından trafik akışına kapatılmış olup, sadece düz geçiş yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.



Bahse konu yol güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.