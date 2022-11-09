“Atatürk ve Kıbrıs Dokümantasyon Sergisi” 10 Kasım Perşembe günü açılıyor

Atatürk ve Kıbrıs Dokümantasyon Sergisi” yarın, (10 Kasım Perşembe) açılıyor.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) iş birliğinde hazırlanan sergi, Atatürk’ün ölümünün 84'üncü yıl dönümünde BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde, saat 11.30’da açılacak. Sergi 10 Aralık’a kadar açık kalacak.

Küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in yaptığı sergide, TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu’nun koleksiyonundan Atatürk kitaplarının yanı sıra, gazete kupürleri, belgeler ve fotoğraflar da yer alıyor.

Kıbrıs’ta Atatürk ile ilgili yayımlanan kitaplar, şiirler ve 10 Kasım anma törenlerine ilişkin eski fotoğraflar da sergide izlenime sunuluyor.

-Ejdan Sadrazam: "Atatürk sevgisi Kıbrıs Türkleri'nin toplumsal genlerine işlemiştir"

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, Atatürk sevgisinin Kıbrıs Türklerinin toplumsal genlerine işlediğine vurgu yaptı. Kıbrıs Türklerinin kendi toplumsal varoluş mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süreçte elde ettiği başarıları örnek aldığını kaydeden Sadrazam, Atatürk'ün Kıbrıs Türklerinin gözünde ulu bir lider olarak yüceldiğini belirtti. Sadrazam, "Öyle ki kendileri için kurtuluş çaresini, onun izlediği yolda görmeye başlamışlardır. İşte bu nedenledir ki Kıbrıs Türkleri, Gazi Mustafa Kemal’in Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı ile başlayan yenilenme süreçlerine hiçbir baskı, yasal zorlama veya yönlendirme olmadan uyum sağlama yönünde gönüllü olarak büyük gayret sarfetmiş, esaret altında bulunduğu İngiliz Sömürge İdaresi’ne rağmen, onun ilkeleri doğrultusunda toplumsal değişimi gerçekleştirmeyi başarmıştır" dedi.

Sadrazam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal’in kaybı da onun sevgisinin yüceliği ve onu toplumsal olarak içselleştirme ölçüsünde Kıbrıs Türkleri arasında büyük bir üzüntü yaratmıştır. Genlerimizde var olan Atatürk sevgisi, bizden birinin yitip gittiği hissiyatını ilk günkü tazeliğinde kalplerimizde büyütmektedir. KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi olarak, Kıbrıs Türklerinin varoluşsal kökenlerine işlemiş bu sevgiyi gelecek nesillere taşımak en temel görevimizdir. İşte bu duygu ve düşüncelerle Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu ve Türk Ajansı Kıbrıs ile birlikte 'Atatürk ve Kıbrıs Dokümantasyon Sergisi'nin paydaşı olmanın onurunu yaşıyoruz."

- Meryem Özkurt: "Atatürk'ü gelecek nesillere tanıtmalıyız"

BRTK Müdürü Meryem Özkurt da kurum olarak böyle kapsamlı bir Atatürk sergisine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Sergideki birçok fotoğraf, doküman ve belgenin ilk kez sergilendiğine işaret eden Özkurt, "Atatürk’ün eğitime gösterdiği hassasiyet ve manevi değerlerin korunması ilkesinden hareketle geçmişten günümüze getirilen eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak her zaman önceliğimiz olmalıdır" dedi. Özkurt, Atatürk sevgisinin Kıbrıslı Türklerin kalbindeki, gönlündeki ve düşüncesindeki yerinin anlaşılması ve genç nesillere aktarılması bakımından da serginin önem taşıdığını ifade etti. Özkurt, sergi kapsamında hazırlanan ve Kıbrıslı Türklerin Atatürk'e olan sevgisini ve ilkelerini benimsemesi anlatan bir belgeselin de, 10 Kasım Perşembe günü BRT'de gösterileceğini vurguladı.

-Fehmi Gürdallı: Atatürk ilkeleri, Kıbrıslı Türklerin karakterinin en temel unsurlarından biridir"

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Atatürk ilkelerinin Kıbrıslı Türklerin karakterinin en temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Farklı görüşten Kıbrıslı Türklerin en büyük ortak yanının, buluştuğu ortak zeminin Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı verdiği yıllardan bu yana "Atatürk" olduğunu vurgulayan Gürdallı, "Kıbrıs'ta sadece kamu kurumlarında değil, köylerde bile gittiğiniz her evde, her kahvede Atatürk fotoğraflarını, resimlerini görürsünüz. Bu Kıbrıslı Türklerin Atatürk sevgisinin en açık göstergesidir" dedi.

"Görevimiz Atatürk'ü ve ilkelerini gençlere anlatmak, aktarmaktır" diyen Gürdallı, "Atatürk ve Kıbrıs Sergisi bu anlamda da önemli ve anlamlıdır" ifadelerini kullandı. Gürdallı, sıkı bir Atatürkçü olan, Atatürk ile ilgili kitaplar yazan TAK'ın kurucusu Said Arif Terzioğlu'nun son derece değerli Atatürk Koleksiyonu'nu sergilenmesi için kendilerine emanet eden kızı Hande Terzioğlu'na da teşekkür etti. Gürdallı, Kıbrıslı Türklerin tarihinin, belleğinin bulunduğu üç kurumun, BRT, Milli Arşiv ve TAK'ın iş birliğinin önemine de değindi ve bu serginin benzer ortak çalışmaların ilk adımı olmasını temenni etti.

-Ayhatun Ateşin: "Sergi, geçmişten günümüze ışık tutması anlamında büyük önem taşıyor"

Serginin küratörü Ayhatun Ateşin ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri çağ görüşü ve bunun nesiller boyu devam etmesindeki hedeflerinin yadsınamaz derecede önemli olduğuna değindi. Ateşin, “Bu sergi gelecek kuşaklara aktarılmaya değer, kalıcı bir kültür ürünü niteliğindedir. Geçmişten günümüze ışık tutması anlamında büyük önem taşıyor. Atatürk’ün deyişiyle ‘Cumhuriyet’in temeli kültürdür’. Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı terbiye etmektir. Beleğimizde, Kıbrıs Türk toplumunun gizli kalmış yönünü Atatürk’ün tüm hareketlerini yakından izleyen, Atatürk devrimlerini uygulayan genç kuşaklar tarafından biliniyor olduğunu ortaya koymak istedik.” ifadelerini kullandı.

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09/11/2022 10:43