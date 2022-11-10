Türk Ajansı Kıbrıs'In (TAK’) kurucusu Said Arif Terzioğlu’nun arşivinden hazırlanan “Atatürk ve Kıbrıs Dokümantasyon Sergisi” bugün açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle TAK, BRTK ve Milli Arşiv’in iş birliğiyle BRT’de açılan sergi 10 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam’nın yanı sıra TAK ve BRTK çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sergi açılışı, konuşmalarla devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 84’üncü ölüm yıl dönümünde anmanın önemini belirterek, serginin açılışında emeği geçenleri kutladı ve bu sergide yer alan eserlerin sahibi TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu’nu da anmak gerektiğini belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkına ilham kaynağı olduğunu ifade eden Tatar, bu coğrafyada binlerce yıllık bir tarihi olan Türk milletinin özellikle son yüzyılda önemli bir dönüm noktasından geçtiğini vurguladı.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra KKTC’nin kurulduğuna işaret eden Tatar, 15 Kasım’da KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını ifade etti. Gelecek yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı, KKTC’nin de 40’ıncı yılı olduğuna dikkat çeken Tatar, Misak-ı Milli sınırları dışında kalan Kıbrıs’ın, Türk milleti için önemini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kıbrıs elden giderse Türkiye Cumhuriyeti’nin ikmal yollarının kapanacağı ve Kıbrıs’a her daim sahip çıkılması gerektiği” sözleriyle anımsatarak vurguladı. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıs’taki örgütsel faaliyetler ve siyasi gelişmelerin KKTC’ye giden yolda coğrafyadaki varlığın sürdürülmesi açısından önemine işaret etti.

Atatürk’ün ortaya koyduğu inkılaplar, devrimler ve düşüncelerin Kıbrıs Türk halkı tarafından benimsediğini dile getiren Tatar, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin baskıcı zihniyeti ve hakimiyetine rağmen Kıbrıs Türkü’nün kutsal mücadelesinin, Atatürk’ün ortaya koyduğu aydınlık yolun yansıması olduğunu söyledi. Tatar, bunun varlığın teminatı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bunlar bizim aydınlık yolumuzun bir meşalesidir, bir ifadesidir” dedi.

-“Bağımsızlık milletimizin, karakterdir”

“Ciddi anlamda haksızlıklarla karşı karşıya olsak da ulu önderimizin de dediği gibi, ‘Bağımsızlık milletimizin, karakteridir’ ” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin temel felsefesinin, adada ayrı egemen bir halk olarak Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürmesi olduğunu vurguladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve özlemle anan Tatar, “Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun” diyerek, sözlerini tamamladı.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Personeli Alev Duman da, “Atatürk ve Kıbrıs” olan serginin başlığının, derin, kopmaz bir bağın, bir kahramana duyulan büyük sevginin ifadesi olduğunu söyledi.

Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nı verdiği dönemde adada İngiliz Yönetimi esareti altında yaşayan Kıbrıslı Türklerin tüm umutlarını Atatürk’e, onun verdiği mücadeleye bağladığını kaydeden Duman, zaferle sonuçlanan mücadelenin Kıbrıslı Türkler için umut ışığı olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ise Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde hem ilham kaynağı, hem de sembol haline geldiğini kaydetti.

Atatürk’ün kurduğu cumhuriyette hayata geçirdiği devrimler, ilke ve inkılaplarının hiçbir dayatma ve zorlama olmadan Kıbrıslı Türkler tarafından benimsendiğini ve yaygın biçimde uygulandığını vurgulayan Duman, Atatürk devrimlerinin, bugün Kıbrıslı Türklerinin yaşam biçimlerinin ve karakterlerinin en belirgin unsurlarından biri olduğunu söyledi.

-“Farklı görüşten, farklı kesimlerden Kıbrıslı Türklerin en büyük ortak paydasıdır Atatürk…”

“Atatürk sevgisi Kıbrıs Türklerinin toplumsal genlerine işlemiştir” diyen Duman, “Farklı görüşten, farklı kesimlerden Kıbrıslı Türklerin en büyük ortak paydasıdır Atatürk…” şeklinde konuştu.

Duman, KKTC’nin özellikle toplumsal hafıza, tarih ve arşiv bağlamında önemli üç kurumu olan BRTK, TAK ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin, Kıbrıslı Türklerin Atatürk sevgisini gösteren dokümanları sahiplenip, sergilemesini ve sergiyi ziyaret edecek öğrenciler ve genç nesillere Atatürk’ü anlatmayı hedeflediğini belirtti.

Koleksiyonu paylaştığı için Said Arif Terzioğlu’nun kızı Hande Terzioğlu’na da teşekkür eden Duman, sergi kapsamında hazırlanan Kıbrıslı Türklerin Atatürk’e olan sevgisini ve ilkelerinim benimsemesini anlatan bir belgeselin de bugün BRT’de gösterileceğini açıkladı.

Konuşmaların ardından BRTK Müdürü Meryem Özkurt tarafından sergi belleği Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi. Bellek, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Sadrazam ve TAK Müdürü Gürdallı’ya da verildi. Daha sonra sergi gezildi.

Küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in yaptığı sergide, TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu’nun koleksiyonundan Atatürk kitaplarının yanı sıra, gazete kupürleri, belgeler ve fotoğraflar da yer alıyor.

Kıbrıs’ta Atatürk ile ilgili yayımlanan kitaplar, şiirler ve 10 Kasım anma törenlerine ilişkin eski fotoğraflar da sergide izlenime sunuluyor.

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10/11/2022 14:51