“Atatürk ve Kıbrıs” sergisi 10 Aralık Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi işbirliğiyle hazırlanan ve küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in yaptığı “Atatürk ve Kıbrıs – Dökümentasyon Sergisi” 10 Aralık Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesinde, 10 Kasım’da açılan sergide Atatürkle ilgili dokümantasyonlar, ve TAK’ın kurucusu Sait Arif Terzioğlu’nun koleksiyonunda bulunan Atatürk konulu gazete ve kitaplar da sergileniyor.

KKTC’de yaşayan herkesi, özellikle de gençleri ve öğrencileri sergiyi ziyaret etmeye davet eden küratör Ayhatun Ateşin, “Bizler 10 Kasım’ları, onun ‘Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar’ sözünün ışığında fikirlerine ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmamız ve her zamanki gibi bir ve beraber olmamız gereken bir gün olarak gördük. Sergiyi düzenlerken birikim ve belleğimizdeki bilgileri okullarla paylaşmak istedik.” Dedi.

Ateşin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sonrası gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâplarının, o dönemde İngiliz Sömürge Yönetimi idaresinde bulunan Kıbrıs Türk Toplumu tarafından hiçbir baskı ve dayatma olmaksızın oldukça hızlı bir biçimde benimsendiğine ve uygulandığına vurgu yaptı. Ateşin, “Atatürk döneminde Kıbrıs Türkleriyle Türkiye arasında başlayan ve gelişen ilişkilerle Kıbrıs Türk Toplumunun eğitim, öğretim, dil ve kültür konularında Türkiye'ye karşı olan ilgisi daha da artarken. Atatürk İlke ve İnkılâplarının Kıbrıs'ta yaygınlaşıp kökleşmesi de sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Ayhatun Ateşin, bu sergiyi ziyaret edenlerin, Kıbrıs’ın, Kıbrıslı Türklerin belleğindeki Atatürk sevgisine tanıklık etmiş olacağını da vurguladı.

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01/12/2022 14:42