Atatürk, vefatının 84’üncü yıl dönümünde AKM’de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla bugün başkent Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakan Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına Üçüncü Kâtip Hami Balcı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Piyade Yüzbaşı Osman Çağlayan birer konuşma yaptı. Törene ayrıca Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bazı siyasi ve askeri yetkililer de katıldı.

Tören, konuşmaların ardından Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin Çok Sesli Korosu ve Çocuk Korusu’nun sunduğu “Ata’ya Özlem Oratoryosu” ile sona erdi.

-Tatar: “Atatürk ve silah arkadaşlarını KKTC’de de anmak bağımsız, özgür ve hürriyet içerisinde yaşamamızın yegane teminatıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk’ü anma programında yaptığı konuşmada, Atatürk’ün ilkeleri, düşünceleri ve aydınlık yolunun her zaman Kıbrıs Türk halkının rehberi olacağını vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının kopmaz bir parçası olduğunu ifade eden Tatar, Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği büyük mücadele ve başarılarının Kıbrıslı Türklere ilham olduğunu, Kıbrıs’taki mücadelenin onların anlayışıyla sürdürüldüğünü kaydetti. Tatar, Atatürk’ün ilkelerinin, KKTC’nin egemen bir devlet olarak varlığını sürdürmesi için verilen mücadelenin bir parçası olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün devrim, inkılap ve ilkelerinin uygulanmasında büyük heyecan duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk milletinin bekası için, denizde ve karada bağımsızlık, özgürlük ve ulusal çıkarların korunmasının önemine de değindi.

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ise 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını anımsatan Tatar, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını KKTC’de de böyle günlerde rahmetle anmak, bağımsız, özgür ve hürriyet içerisinde yaşamamızın yegane teminatıdır” dedi.

Tatar sözlerini, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını büyük bir özlem, minnet ve rahmetle anıyorum” diyerek bitirdi.

-Çavuşoğlu: “Atatürkçülük Kıbrıs Türk halkının karakteridir”

Milli Eğitim Bakan Nazım Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı için Atatürk sadece anılması gereken bir lider değildir, Atatürkçülük bir felsefeye dönüşmüştür. Kıbrıs Türk halkı için Atatürk’ün İlke ve Devrimleri yaşam biçimimizdir. Atatürkçülük Kıbrıs Türk halkının karakteridir” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Atatürk’ün çizdiği yol, ortaya koyduğu ışık ile, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesini yükselttiğini ve Kıbrıs Türk halkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşma yolculuğunda Atatürk’ün fikirlerinden hiç ayrılmadığını” söyledi.

“Atatürk, gelecek nesilleri öğretmenlere devrederken, Cumhuriyeti gençlere devretmiştir” diyen Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Biz, Atatürkçü gençliği yetiştirmek için, Atatürkçü öğretmenlerimizle birlikte, hiçbir şekilde bu fikirlerden taviz vermeden, geleceğe doğru yolculuğumuzu sürdürmenin görev ve sorumluluğu içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, dünya var olduğu sürece Atatürk’ün fikirleriyle ilelebet yaşayacaktır ve bunun en büyük teminatı öğretmenlerimiz ve gençlerimizdir” dedi.

Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının, Kıbrıs Türk halkı için yol gösterici olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Atatürk’ün çizdiği yolda, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele verdiğini, Anavatan Türkiye’nin desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini kurduğunu ve gelinen aşamada da, Kıbrıs Türk halkının dünyada ait olduğu yeri alması için iki devletli çözüm modeli ile geleceğe yürüdüğünü” söyledi.

Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimiz, Atatürk’ün çizdiği yolda gençlerimizi yetiştirme devam edecektir” dedi.

-Balcı: “Atatürk savaşta olduğu kadar barışta da ne kadar büyük bir lider olduğunu göstermiştir”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına konuşan Üçüncü Katip Hami Balcı ise konuşmasında, 10 Kasım’ın bir yas günü olmanın ötesinde Atatürk’ün bıraktığı mirasa duyulan minnet ve şükran hislerinin sunulduğu ve Atatürk’ün yolunun daha iyi anlaşılmasına vesile olan bir gün olduğunu anlattı.

10 Kasım’ı, milletin geleceğinin umutsuzluğa kapılmadan, birlik ve beraberlik içinde çalışarak başarıya ve aydınlık bir geleceğe ulaşabileceğini hatırlatan özel bir gün olarak niteleyen Balcı, “Öyle ki, silah arkadaşlarıyla birlikte Ata’mız uzun yıllar süren savaşlarda yıkıma uğramış, birçok bölgesi işgal edilmiş, halkı yorgun ve bitap düşmüş ülkesini varlık ve bağımsızlık mücadelesi etrafında birleştirmiş, Kurtuluş Savaşı’nı bütün zorluklarına rağmen başarıyla neticelendirerek, ülkemizi bugünkü sınırlarına kavuşturmuştur. Atatürk savaşta olduğu kadar barışta da ne kadar büyük bir lider olduğunu göstermiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Yurtta barış dünyada barış’ söylemi ile uluslararası alandaki prestijli yerini almasını sağlamış, benimsediği diplomatik anlayışla eski düşmanlıkları dostluğa, müttefikliğe dönüştürmeyi, sorunları diyalog ve istişareyle çözmeyi bilmiştir” diye konuştu.

Atatürk’ün hayata geçirdiği reformlarla genç cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine yönelttiğini ve milletin geleceğe umutla bakmasını temin ettiğini anlatan Balcı, “Atatürk’ün düşünce, söylem ve eylemleri bizlere bugün de istikamet çizmeye devam etmekte, Kıbrıs Türk halkının ülkemiz ve milletimizle omuz omuza vermekte olduğu varlık mücadelesinde yolumuzu aydınlatmaktadır” dedi.

Balcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz bugün de bölgesinde ve dünyada barış, istikrar ve adalet için çalışmakta, girişimci ve insani dış politikasını ortak çıkar, diyalog ve iş birliği anlayışıyla yürütmektedir. Küresel belirsizliklerin arttığı günümüzde ülkemizin bu siyaseti takdir görmekte, örnek alınmaktadır. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, vatanımız uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum.”

-Çağlayan: “Kurduğu cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız”

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBKK) adına konuşma yapan Piyade Yüzbaşı Osman Çağlayan, “Dünya devletlerinin çağın en büyük devlet adamı, kudretli bir komutan ve asker olarak kabul ettiği eşsiz lider, asil Türk milletinin yüce atası, ordumuzun ebedi başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılarak ebediyete intikal edişinin 84’üncü yıl dönümünde kendisini büyük bir özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.

“Bugün tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türk milleti bir sükût içinde onu sevgi ve saygı ile anmaktadır” diyen Piyade Yüzbaşı Çağlayan, Atatürk’ün ürettiği ve bıraktığı eserlerle varlığını sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

“Dünya tarihi, çağlar boyunca, üstün nitelikli askerlerin ve yüksek nitelikli devlet adamlarının hayatlarını dile getirir” diyen Çağlayan, “Fakat askerlik ve devlet adamlığı, nitelik ve yeteneğini, bir bütün olarak kendi kişiliğinde toplamış olan pek az örnek insanın varlığından söz eder. Atatürk, milli mücadelede, milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır. Bu vasıflarıyla, insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğuna şüphe yoktur” ifadelerini kullandı.

Piyade Yüzbaşı Çağlayan, “Atatürk, Türk toplumu sadece çağdaşlaşma gereğini gördüğü için değil, bu çağdaşlaşmayı en kısa zamanda gerçekleştirecek yolu gösterdiği için ve nihayet çağdaşlaşmaya engel olacak etkenleri cesaretle bertaraf ettiği için büyüktür. Esasen, modern Türkiye’nin kurucusu sıfatını da işte bu büyüklüğüyle almaktadır” dedi.

Atatürk’ün insanlık değerlerine “içten ve büyük saygısı olduğunu” belirten Çağlayan, “‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkesi; Atatürk için dünyamızda yaşayan bütün insanları birbirlerine daha çok yaklaştırmak, daha çok sevdirmek çabalarının bir parçasıdır” şeklinde konuştu.

Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin “zamanın, ufkun ötesine” ulaştığını ifade eden Piyade Yüzbaşı Çağlayan, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak, yüreğimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisi, barış ve güvenliğin teminatı, caydırıcı gücümüz ve üstün disiplin anlayışımızla, görevimizin başında ve Asil Milletimizin emrindeyiz. Eşsiz, kahraman Büyük Önder Atatürk’e olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz her geçen gün artarak, sonsuza kadar sürecektir. Kurduğu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız. Onun aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz” dedi.

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10/11/2022 14:57