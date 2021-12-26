Atatürk Yol Koşusu tamamlandı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Atatürk Yol Koşusu bugün (26 Aralık 2021 Pazar) gerçekleştirildi.

Büyük kadınlar ve erkekler olmak üzere 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54. 55-59, 60+ yaş kategorilerinde düzenlenen yarış Alaköy’de yer alan Hacı Ali Yeni Kanlı Üretim Çiftliği yol girişinde başlayarak Lefkoşa Atatürk Stadı’nda tamamlandı.

Pandemi koşulları gözetilerek alınan önlemlerle gerçekleştirilen yarış 10 kilometrelik mesafede yapıldı.

Büyük kadınlar genel sonuçlarda Mine Devrim, büyük erkekler genel sonuçlarda Metin Kuşkurdan birinci olurken, takım sıralamasında büyük erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ilk sırada yer aldı. Yarış sonuçları şöyle:

Büyük Kadınlar

Genel Sonuçlar

1. Mine Devrim (40.22)

2. Doğa Noyan (48.20)

3. Duygu Ağcabay (50.12)

18-24 Yaş Grubu

1. Beyza Celme (50.39)

30-34 Yaş Grubu

1. Anastasia Chernova (53.54)

40-44 Yaş Grubu

1. Fatma Muhtaroğlu (1:01.48)

45-49 Yaş Grubu

1. Evelyn Dolares Gedi (55.39)

2. Gülseren Dayanık (56.48)

3. Gülay Asit (58.38)

50-54 Yaş Grubu

1. Gülcan Nasıroğlu (1:01.47)

55-59 Yaş Grubu

1. Kadriye Debreli (57.32)

Büyük Erkekler

Genel Sonuçlar

1. Metin Kuşkurdan (32.42)

2. Eser Kurt (33.30)

3. Veli Atikoğlu (33.48)

18-24 Yaş Grubu

1. Hazem Mabrouk (40.32)

2. Emre Soytürk (43.52)

25-29 Yaş Grubu

1. Halil Efe İri (36.02)

2. Ersan Çoker (36.23)

3. Mehmet Korkut (43.09)

30-34 Yaş Grubu

1. Cihan Menekşeli (37.28)

2. Erim Debreli (38.19)

3. İsmet Abbasoğlu (39.07)

35-39 Yaş Grubu

1. Mehmet Bebek (39.09)

2. Özgü Özyiğit (40.30)

3. Serkan Katırcı (41.58)

40-44 Yaş Grubu

1. Ali Korkmaz (36.25)

2. Muhammed Açıkgöz (41.17)

3. Selim Gürdü (41.49)

45-49 Yaş Grubu

1. Şevki Ahçıhoca (39.53)

2. Tamer Isırgan (40.05)

3. Osman Atakan (41.47)

50-54 Yaş Grubu

1. Arif Zing (40.19)

2. Cuma Ülker (46.38)

3. Seyhan Plaka (47.02)

55-59 Yaş Grubu

1. Metin Marmara (47.08)

2. Derviş Atakan (47.28)

60+ Yaş ve Yaşüstü Grubu

1. Aysın Öztrak (44.12)

Takım Sıralaması

Büyük Erkekler

1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

2. Tüfekçi Spor Kulübü

3. Aspava Spor Kulübü

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26/12/2021 13:13