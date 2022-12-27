Atatürk Yol Koşusu’nda derece aradılar

KKTC Atletizm Federasyonu’nun Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları’nın Lefkoşa bölgesi yarışmaları yapıldı. Küçük kızlar ve erkeklerde Yakın Doğu İlkokulu, yıldız kızlarda Levent Kolej, yıldız erkeklerde Atleks Sanverler Ortaokulu, genç kızlarda Yakın Doğu Koleji ve genç erkeklerde Bülent Ecevit Anadolu Lisesi takım sıralamasında birinci olma başarısı gösterdi. Ferdi ve takım sıralamaları şu şekilde oluştu:

FERDİ SIRALAMA

Küçük Kızlar (800 metre)

1. Zehra Demir (Gönyeli İlkokulu)

2. Eylem Nur Demir (Gönyeli İlkokulu)

3. Beray Tımbıl (Levent Primary School)

Küçük Erkekler (1000 metre)

1. Zeka Mahirel (Yakın Doğu İlkokulu)

2. Erol Belge (Levent Primary School)

3. Demir Galip Dağdelen (9 Eylül İlkokulu)

Yıldız Kızlar (1500 metre)

1. Girne Umut Yerebakan (Levent Kolej)

2. Melinay Yücetürk (Şht. H. Ruso Ortaokulu)

3. Günay Akgür (Levent Kolej)

Yıldız Erkekler (2000 metre)

1. Mehmet Ali Kürdü (Atleks Savnerler Ortaokulu)

2. Mustafa Ege Erbaş (Atleks Sanverler Ortaokulu)

3. İbrahim Yalçınkaya (Değirmenlik Lisesi)

Genç Kızlar (2000 metre)

1. Nilgün Akbulut (Yakın Doğu Koleji)

2. Tara Bay (Levent Kolej)

3. Eliz Yeşilkuşak (Yakın Doğu Koleji)

Genç Erkekler (3000 metre)

1. Salih Ünveren (Yakın Doğu Koleji)

2. Ahmet Esef Aksoy (Hala Sultan İlahiyat Koleji)

3. Cuma İlkbahar (Lefkoşa Türk Lisesi)

TAKIM SIRALAMASI

Küçük Kızlar

1. Yakın Doğu İlkokulu

2. Gönyeli İlkokulu

3. Levent Primary School

Küçük Erkekler

1. Yakın Doğu İlkokulu

2. Gönyeli İlkokulu

3. Levent Primary School

Yıldız Kızlar

1. Levent Kolej

2. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu

3. Türk Maarif Koleji

Yıldız Erkekler

1. Atleks Sanverler Ortaokulu

2. Yakın Doğu Koleji

3. Demokrasi Ortaokulu

Genç Kızlar

1. Yakın Doğu Koleji

2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

3. Levent Kolej

Genç Erkekler

1. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

2. Yakın Doğu Koleji

3. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

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27/12/2022 16:20