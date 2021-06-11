'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması gerçekleşti

Kuzey Yarımküre'de, gök bilimcilerin "Ateş Çemberi" olarak adlandırdığı, 2021’in ilk Güneş Tutulması gerçekleşti.

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11/06/2021

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'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması gerçekleşti

Kanada'dan Sibirya'ya kadar yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde meydana gelen Güneş Tutulması, ABD'nin New York şehrinden de kısmen görüldü.

Sabah vakti meydana gelen doğa olayında ayın yaklaşık yüzde 60'ını kapattığı güneş, gökyüzünde kızıl hilal şeklinde ilginç görüntü oluşturdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) verilen bilgiye göre, benzer güneş tutulmasının en son 2017’de yaşandığı, bir sonrakinin ise 2024’te meydana geleceği bildirildi.

Bugün tanık olunan doğa olayının, 21'inci yüzyılın 16'ıncı güneş tutulması olduğu belirtildi.

11/06/2021 09:14
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TAGS: ateş çemberi, güneş tutulması
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