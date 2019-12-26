'Ateş çemberi' Güneş tutulmasını binlerce kişi izledi

2019 yılının son güneş tutulması gerçekleşti. Ay, Güneş'in önünden geçtiği sırada güneş ayın etrafında ateşten bir halka oluşturdu. "Ateş çemberi" gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Ateş çemberi nasıl oluşuyor?

Ay Güneş'ten daha küçük ancak Dünya’ya Güneş'ten daha yakın olduğu için ikisi de aynı büyüklükte görülüyor.

Ay şu anki konumunun normalden biraz daha uzak olması nedeniyle Güneş'ten daha küçük görünüyor.

Ay’ın tutulmanın gerçekleştiği sırada dünyadan bakıldığında Güneş’ten daha küçük görünmesi nedeniyle, Ay Güneş'i tam kaplamıyor ve çevresinde ateşten bir halka oluşuyor.

Bir sonraki "ateş çemberi" tutulmasının 2063 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

Singapur'daki güneş tutulması Sentosa, Jurong, Bukit Timah ve Changi bölgelerinde yerel saatle 11.27 ile 03.18 arasında gerçekleşti.

26/12/2019 10:40