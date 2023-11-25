Ateşkesin ikinci günü: 14 İsrailli ve 42 Filistinlinin serbest kalması bekleniyor

Katar’ın arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında varılan geçici ateşkes çerçevesinde Cumartesi günü 14 İsrailli ile 42 Filistinlinin serbest kalması öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklama İsrailli yetkililerden geldi. Yetkililer Hamas tarafından rehin tutulan 14 kişinin serbest bırakılmasının beklendiğini belirtti. İsrail de buna karşılık 42 Filistinli’yi serbest bırakacak.

Geçici ateşkesin ilk gününde Hamas 13’ü İsrailli, toplam 24 kişiyi serbest bırakmıştı. Karşılığında da Hamas 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Cuma günü ayrıca İsrail-Hamas savaşından bu yana en büyük yardım konvoyu Gazze’ye giriş yaptı.

Hamas’ın 7 Ekim İsrail saldırısında 1200 kişi yaşamını yitirmişti. Örgüt 240 kişiyi de rehin almıştı.

7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında da Filistinli yetkililere göre 14 bin 500 kişi hayatını kaybetti.