Atıcılar isyan etti: Durma noktasına geldik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atıcılık Federasyonu, yasalardaki yetersizlikten ve spor malzemeleri üzerindeki vergi tarifelerinden dolayı isyan etti

Açıklama şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atıcılık Federasyonu, sportif ve kültürel bağlamda Ülkemiz Sporuna önemli katkı ve hizmetler sağlamaktadır. Ancak 5 yasa tahtında faaliyetlerini düzenleyen Federasyonumuz, hem yasalardaki yetersizlikten hem de ana spor malzemelerimiz üzerindeki vergi tarifelerinden dolayı “Ülkemiz Atıcılık Sporu” durma noktasına gelmiştir.

Federasyonumuzun programında yer alan 6 Olimpik ve 7 Uluslararası atıcılık branşında faaliyet gösteren Karpaz’dan Lefke’ye üye tüm Kulüplerimiz ve Atıcı Sporcuları, yaşanan ekonomik zorluklar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine hazırlık amaçlı antrenmanlarını yapamaz duruma gelmişlerdir. Uzun yıllardır Türkiye Milli takımlarında yer alan Milli Sporcularımız çok yüksek miktarlara ulaşan fişek ve plak hedef fiyatları karşısında gerekli antrenmanlarını yapamıyorlar. Üçüncü ülkelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanıtımına önemli destek veren Havalı ve Ateşli Silahlar branşlarında faaliyet gösteren Kulüplerimiz ve Atıcılarımız faaliyetlerini durdurmuş durumdadır. Ana malzememiz olan atış fişekleri ve diabolları üzerindeki yüksek vergi oranları ne yazık ki Atıcılarımızı sporundan uzaklaştırmış ve Poligonlarımızı kapanma noktasına getirmiştir.

Günümüzde gelişen Uluslararası Atıcılık Sporu emniyet, disiplin ve faaliyetleri çerçevesinde, 2010 yılından beridir yürürlükte olan ilgili yasalarımız (temel prensip 1955 İngiliz Valilik dönemine ait) birçok hususta Ülkemiz Atıcılık Sporunun bilinçli gelişmesine ve ülke tanıtımına engel teşkil etmektedir. Yasalarımızda yapılması gereken tadilat Federasyonumuz tarafından hazırlanmış ve ilgili Bakanlık olan İçişleri Bakanlığına 2020 yılında sunulmuş ve günümüze kadar tarafımızdan devamlı gündeme getirilmiş olmasına rağmen, Bakanlık tarafından hiçbir adım atılmamıştır.

Atıcılık Sporunun üzerindeki olumsuzlukların bu şekilde devam etmesi durumunda, tüm tesislerimizin kapatılacağı ve anahtarların ilgili makamlara teslim edileceği yönünde tüm Kulüplerimiz ve camiamız karar almıştır.

KKTC. ATICILIK FEDERASYONU

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18/02/2022 11:51