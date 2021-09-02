Atıcılık Altyapısı Gelişiyor

KKTC Atıcılık Federasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atıcılık Sporu tüm branşlarında düzenlenen müsabakalara gösterilen yoğun atıcı sporcu katılımları, Atıcılık Camiasında mutluluk yarattığını belirtti. KKTC Atıcılık Federasyonu, katılımlar arasında genç sporcuların sayısında görülen artış ülkemiz atıcılık sporunun geleceği açısından mutluluk verdiğini söyledi. Atıcılık Kulüplerinin genç atıcı sporculara verdiği önem ve destek çerçevesinde yetenekler keşfediliyor. Sponsorlukların katkısı ile gençlere çeşitli destekler sağlanmaktadır. Gençlerin yeni performansları Skeet Gazimağusa Kupasında yaşanmıştır. Final atışlarına katılan genç atıcılar; Cahit SEVEN, İbrahim AKGÜRCÜ, Osman MAVİDENİZ, Ahmet TATLISES, Okcan YORGANCIOĞLU, Halil TÜRAY ve puanlama serilerinde devam eden Selçuk U. AYDEMİR, Mehmet A. GÜÇLÜ büyükler kategorilerine yakın başarılı atışlar gerçekleştirdiler.

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02/09/2021 10:22