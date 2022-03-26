Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atıcılık Federasyonu, ülkemiz sporuna 6 Olimpik ve 7 Uluslararası atıcılık disiplinlerinde önemli katkı sağladı. Yurtdışı temaslarında başta Türkiye olmak üzere 3.ülkelerde elde edilen başarılarla da Ülkemizin tanıtımına destek olunuyor. KKTC. Atıcılık Federasyonu yurtdışı temaslarında önemli bir adım attı. Birleşik Krallık British Shooting Federation İngiltere Plak Atışları (Trap-Skeet-Sporting) Resmi Merkezi CPSA’ya üyeliğini “TRNC. Shooting Federation” ünvanı ile sağlandı. KKTC. Atıcılık Federasyonu, İngiltere ile karşılıklı faaliyetler çerçevesinde 2022 yılı faaliyet programına Ekim ayı içerisinde North Cyprus Grand Prix Kupası’nı eklendi. Ayrıca yıl içerisinde İngiltere’de katılım yapılacak Şampiyona amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. KKTC. Atıcılık Federasyonunun İngiltere ile gerçekleştireceği sportif temaslar ülkenin tanıtımına da önemli destek sağlayacak.

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26/03/2022 10:27