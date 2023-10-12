İstanbul Maltepe'de düzenlenen 5. Avrasya Tiyatrolar Birliği Maltrpe Belediyesi Tiyatro Festivaline katılan Avrasya Tiyatrolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Girne Tiyatro Su sanat yönetmeni Derman Atik, Başkan Aleksandr Kniga adına açılış konuşması yaptı. Atik Konuşmasında yaklaşık 5 yıl önce tanıştıkları Kubilay Erdelikara ile Avrasya Tiyatrolar Birliği'ni oluşturmayı konusmaya başladıklarını ve 2019 yılında birliği kurduklarını ifade etti. 5 yıl önce 5 ülke ile başlayan Avrasya Tiyatrolar Birliği serüveninde bugün 25 ülke ile yollarına devam ettiklerini kaydetti. Bu bağlamda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın desteği ile 5'incı yılda olan Avrasya Tiyatrolar Birliğinin güçlenerek yoluna devam ettiğini ifade eden Atik şunları kaydetti;

Atik: "Yolumuza güçlenerek devam ediyoruz"

"Yaklaşık 5 buçuk yıl önce Kubilay Erdelikara ile Kıbrıs'ta buluştuk. Biz de o zaman Yirmibir onbeş treni adlı oyunumuzu çalışmıştık. Oyunun nasıl çıktığını merak ederek izlemeye geldi. Bunun ardından Kubilay Erdelikara bizleri Maltepe festivalinin ilkine davet etti ve Maltepe'ye geldik. Bununla birlikte Kubilay ile Maltepe'de Avrasya Tiyatrolar Birliği konuşmaya başladık. 2019 yılında Avrasya Tiyatrolar Birliğini oluşturduk ve bugün 5. yılı oldu. Bu tür işler pek kolay olmuyor. Hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyacınız oluyor ve bu noktada da Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ismi ortaya çıkıyor ve bütün gücü ile bu festivale ve Avrasya Tiyatrolar Birliğine destek oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. 5 ülke ile başlayıp 7 ülke şimdilerde ise 25 civarı olduğumuz Avrasya Tiyatrolar Birliği, yoluna güçlenerek devam ediyor. Tüm üye ve yönetim kurulu üyelerine, Maltepe Belediye meclisine, maltepe Belediyesine ve belediye başkanı Ali kılıç'a tesekkür ediyorum"