Atıkların tarımda kullanılması konulu seminer ve panel düzenlendi

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, AB’nin döngüsel ekonomiye geçiş hedefi doğrultusunda organik atıkların değerlendirilmesiyle ilgili “Atıkların Tarımsal Kaynak Olarak Değerlendirilmesi” konulu seminer ve panel düzenledi.

AB tarafından finanse edilen etkinlikte, organik atıkların tarımda kullanılmasına ilişkin ülkede uygulamada olan yeşil atıkların kompostlanması, kanalizasyon atıklarının tarımda kullanılması ve zeytin atıklarıyla briket üretilmesi projeleri hakkında sunum yapıldı.

Etkinlikte ilk sunumu sivil toplum örgütü Zero Waste Eurpe’tan Bilim Koordinatörü Enzo Favoino yaptı. Favoino, AB’nin döngüsel ekonomiyle ilgili hedefleri ve AB ülkelerinde yeşil atıkların toplanmasıyla ilgili bazı başarılı uygulamalardan bahsetti. Favoino, bahçe atıklarının evsel yiyecek atıkların toplanmasından çok daha kolay olduğunu ve yiyecek atıklarının diğer atıklardan ayrıştırılıp, toplanabilmesi için belediyelerin atması gereken kilit adımlardan bahsetti.

Etkinliğin açılış konuşmasında Avrupa Birliği Programı Destek Ofisi Müdürü Alain Joanis, tarımsal ve bio atıkların tarımda kullanımı ve paylaşarak kullanım, tekrar tekrar kullanım, tamir ederek kullanım ve geri dönüşümü temel alan bir üretim ve tüketim şekli olan döngüsel ekonomiye katkısının konuşulması için düzenlendiğini ifade etti.

Joanis, AB çevre politikalarının uygulamaya konmasını teşvik etmek ve Avrupa Birliği öncelikleri arasında bulundan Green Deal (iklim değişikliği ve çevre tahribatlarını engelleme) hedefiyle ilgili bilgilendirme yapmak maksadıyla düzenlenen AB Yeşil Hafta etkinliklerini altında düzenlendiğini kaydetti. Joanis, Green Deal’in kaynakların verimli kullanıldığı bir ekonomi modeli öngördüğünü belirtti.

Döngüsel ekonominin hem ekonomi, hem de çevreye fayda sağladığını kaydeden Joanis, atık su gibi atıkların yeniden kullanımı açısından tarımın önde gelen faaliyetlerden olduğunu söyledi. Joanis, organik atıkların tarımda kullanımının bazı pahalı gübreleme işlemlerinin yerini alabileceğinin altını çizdi.

Joanis, tarımsal faaliyetlerin Kıbrıs için çok önemli olduğunu, bu nedenle çevreye daha az zarar veren tarımsal uygulamaların teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

-Deveci

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ise tarımsal faaliyetlere katkı yapabilecek seminerlerin düzenlenmesini bakanlık olarak çok önemsediklerini ifade etti.

Atık su arıtma tesislerinden çıkan çamurun hayvan bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılmasını öngören çalışmaya da değinen Deveci, “Çamurun tarımsal alanda kullanılması çok önemli bir şey” dedi. Deveci, tarımsal arazilerin organik madde yönünden zayıflatılmasının tarımsal alanda KKTC’deki en ciddi sorun olduğunu da belirtti.

Çürüyen organik atıklardan (kompostlamadan) ortaya çıkan bio gazdan da faydalanılması gerektiğini kaydeden Emirali Deveci, biogaz kullanımının da gelişmesini görmek istiyoruz, ekonomiye ciddi katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

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28/06/2022 13:39