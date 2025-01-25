Atıklı: ''Bir tek Hasan Taçoy bana laf yetiştirmekle uğraşıyor''

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy’a sert yanıt verdi. Taçoy’un son dönemde kendisine yönelik eleştirilerine değinen Arıklı, UBP milletvekillerinin çoğunun krizin sonuçlanmasını nezaket çerçevesinde beklediğini ifade etti.

Arıklı, "UBP’nin 24 milletvekili var. İçlerinde benimle cedelleşen bir tek Sayın Taçoy var. Diğer arkadaşlar, içlerinde ne tür heves ve beklenti varsa da genellikle nezaket içerisinde bu krizin sonuçlanmasını bekliyorlar. Ama bir tek Hasan Taçoy, bana laf yetiştirmekle uğraşıyor." dedi.

Taçoy’un yaklaşımını eleştiren Arıklı, şunları söyledi: "Sevgili Taçoy, UBP Kurultayı daha yeni bitti. Bir sonrakine çok var. Sayın Başbakan’ın rolüne soyunma. O rol için bir sonraki Kurultayı bekle…"