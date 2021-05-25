Atilla Peker'e Kutlu Adalı soruşturması

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25/05/2021

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Atilla Peker'e Kutlu Adalı soruşturması

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "ruhsatsız silah buldurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker hakkında Kutlu Adalı cinayetine ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri pazar günü Peker'in kardeşi 52 yaşındaki Atilla Peker'i ve özel koruması Yunus O.'yu Kayaköy Mahallesi'ndeki villada gözaltına alındı.

Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.

"Ruhsatsız silah buldurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Peker hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı Kutlu Adalı cinayetine ilişkin de soruşturma başlattı. 

Atilla Peker'in emniyette ifadesi alınıyor.

Gazeteci yazar Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996'da evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülmüştü.

25/05/2021 13:43
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TAGS: Atilla Peker, Kutlu Adalı
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