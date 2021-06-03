Sedat Peker'in Gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin videolarının ardından Atilla Peker’in ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sedat Peker’in iddiaları üzerine ‘Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi’ olayına ilişkin başlatılan soruşturmada Atilla Peker'in ifadesi ortaya çıktı.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın, "Sedat Peker'le olan husumetinden dolayı kendisini öldürebileceğinden ciddi endişe duyduğunu" aktaran Atilla Peker, gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek amacıyla Korkut Eken ile birlikte KKTC'ye gittiğini anlattı. İfadesinde de söz konusu olayın ayrıntılarını paylaştı.

"ÖLDÜRÜLMELERİ GEREKLİ"

1996 yılında kardeşi Sedat Peker'in kendisini arayarak Ankara'ya gelmesini istediğini anlatan Atilla Peker, burada bir otelin lobisinde kardeşi ve Korkut Eken'le buluştuğunu anlattı. Eken'in KKTC'de Türkiye aleyhine çalışmalar yapan insanların olduğunu ve bu kişilerin öldürmesi gerektiğini söylediğini iddia etti. .

Eken'in isim vermediğini kaydeden Atilla Peker, bu toplantının ertesi günü beraber Kıbrıs'a uçuş yaptıklarını söyledi. Uçuş sırasında Eken'in yanında bulunan birçok kimlikten "Mustafa" isimli olanı kullandığını kaydederek Korkut Eken'in yanında 'bond' tipi ağır bir çanta olduğunu da ekledi.

"BANA SİLAHLAR VERDİ"

Korkut Eken'le Lefkoşa'da bulunan Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittiklerini anlatan Atilla Peker, burada Albay rütbesindeki Galip Mendi ve Yardımcısı Yarbay Enver Topuz ile tanıştırıldığını söyledi.

Eken'in kendisine boş bir odaya geçmesini istediğini anlatan Peker, "Bana Ankara'dayken bir silah vermişti. Silah üzerimdeydi. İkinci bir silah daha verdi. Silaha susturucuyu nasıl takacağımı da öğretti" şeklinde konuştu.

GÖZETLEME FAALİYETLERİ

Akşam saatlerinde Lefkoşa'da Eken'le birlikte bir evin içini ve bahçesini gözetlediklerini aktardığı öğrenilen Peker, "Ertesi gün öğlen yine evin etrafını gözetleme amaçlı turladık. Kıbrıs'a vardığımızın üçüncü günü ise Türk Birliği'nin olduğu Piyade Alay Komutanlığı'na gittik. Eken, bir aracın plakasını buradaki komutana vererek aracın Alay Komutanlığı'nın önünde durdurulup bekletilmesini istedi. Bir müddet sonra görevliler aracı durdurdu. Biz de komutanlığın bahçesinden hızlı adımlarla dışarı çıktık. Araçta bulunan şahsı buradaki askerler Alay Komutanlığı'nın bahçesinin içerisine aldıklarını ve etrafını çevrelediklerini görünce tekrar komutanlığın içine girdik" diye konuştu.

"TEKRAR GELECEĞİZ"

Araçtan indirilen şahsın kim olduğunu bilmediğini iddia eden Atilla Peker, araçtan indirilen kişinin yanında 13 14 yaşlarında küçük bir erkek çocuğu gördüğünü söyledi. Daha sonra Eken'le birlikte alay komutanının odasına gittiklerini anlatan Peker, "Korkut Eken alay komutanına 'ben size böyle mi söyledim' diye kızdı. Daha sonra buradan ayrılıp otele gittik. Eken bana yarın uçakla Ankara'ya döneceğimizi söyledi ancak bu iş için tekrar döneceğimizi belirtti. Dördüncü gün döndük" ifadelerini kullandı.

"OLAYI HALLETTİK"

Olayın üzerinden bir kaç ay geçtikten sonra 'yaralama' suçundan cezaevine girdiğini aktardığı öğrenilen Atilla Peker'in, "Korkut Eken ziyarete geleceğini söyledi. Ben de gelmesine gerek olmadığını kendimin gelebileceğimi söyledim. Ben de cezaevinden hastaneye gitme bahanesi ile araç ayarlayıp ring halinde Eken'in bulunduğu otele gittim. Lobide kardeşim Sedat Peker, Korkut Eken ve tanımadığım 2 kişi vardı. Bu arada ben cezaevindeyken Korkut Eken'le görüşmeden önce basında Lefkoşa'da bir gazetecinin susturuculu silahla öldürüldüğünü duydum. Eken'in yanına gidince otelde bana 'bak seninle gittiğimiz o olayı hallettik' dedi. Basında duyduğum gazetecinin Eken'le gidip döndüğümüz kişi olduğunu bu şekilde öğrendim" dedi.

DOSYA İSTENDİ

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında KKTC. adli makamlarıyla ilgili yazışmalar da yapıldı. O yazışmaların detaylarında Kıbrıs'tan Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili dosyaya dair tüm evrakların onaylı örneği istendi.

Odatv.com

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03/06/2021 16:58