Atina Belediye Başkanı’ndan Destek Mesajı

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in, Atinalıların sevgi ve saygı mesajını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ilettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bulunan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’i kabulünde, ortak mücadelelerden, düşüncelerden ve süreçten söz ederek Atina Belediye Başkanı’na en iyisinin olması temennisinde bulundu.

Bakoyannis ise yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Anastasiadis’e “sevgi ve saygı” mesajını ilettiğini belirtirken, bu zorlu mücadelede Rum Yönetimi’nin yanında ve destekçisi olduklarını da ifade etti.

Kostas Bakoyannis, temasları çerçevesinde dün ayrıca Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile bir araya gelerek yerel yönetimler, kültürel ve toplumsal alanda işbirliği yapılması, iki şehrin gelecekte ortak faaliyetlerde bulunması gibi konuları ele aldı.

25/01/2020 14:59