Atina-Larnaka uçuşu olaylı geçti, Atina’da mahsur kalanlar oldu

Atina ile Larnaka arasında cumartesi günkü tarifeli uçak seferi olaylı geçti, Rum yolcular Atina’da mahsur kaldı.

Alithia ve diğer gazetelere göre akşamüzeri Eleftherios Venizslos Havalimanı’ndan kalkması gereken uçağın klima sistemi arıza yaptı. Bir saati aşkın süre kabin içerisinde bekletilen yolcular olay çıkardı. Uçağın kapılarının açılması talepleri yerine getirilmeyince pencereleri kırmak ve acil çıkış kapılarını açmak isteyen yolcular, piste indirildi ve uzun süre orada bekletildi.

Yolculardan bazıları aynı şirketin bir sonraki uçuşu ile Larnaka’ya 23.00’te vardı, bazıları ise yolculuğunu, tamir edildikten sonra aynı uçakla tamamladı. Bazı yolcuların, masrafları kendilerine ait olmak üzere başka havayolları şirketleri ile Larnaka’ya uçtuğu ancak aynı şirketin, başka uçuşlarını beklemek zorunda olanlar Atina’da mahsur kaldı. Şirket, mahsur kalanları Güney Kıbrıs’a taşıma prosedürünü çarşamba gününe kadar tamamlayacağını açıkladı.